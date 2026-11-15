У ніч на 15 листопада російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області, зокрема по місту Чорноморськ. Внаслідок обстрілу травмовано шістьох людей, п’ятеро з них госпіталізовані. Близько 41 тис. абонентів тимчасово залишилися без електропостачання.

Про наслідки обстрілу повідомили ДСНС України, керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та компанія ДТЕК.

Атака на Одеську область: які наслідки у Чорноморську

Внаслідок атаки на Чорноморськ значних руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля, а поруч спалахнули два припарковані автомобілі.

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Вибуховою хвилею та уламками також пошкоджено газову трубу, фасади та скління сусідніх житлових будинків, будівлю дитячого шкільного закладу та приміщення центру зайнятості.

За попередніми даними, загалом внаслідок атаки травмовано шестеро людей, п’ятьох із них доправили до лікарні. Наразі всі пожежі ліквідовано, на місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби.

Під час ліквідації наслідків надзвичайники врятували одну людину. В одній із квартир виявився заблокованим травмований чоловік. Рятувальники відчинили двері, надали потерпілому домедичну допомогу та передали його бригаді медиків.

Окрім того, на місці події працювали психологи ДСНС, які підтримували місцевих жителів, чиї оселі постраждали через обстріл.

За даними ОВА, один із ударів припав на енергетичний об’єкт компанії ДТЕК Одеські електромережі. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла тимчасово залишилися близько 41 тис. споживачів. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Фото : ДСНС

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