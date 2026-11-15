Одеська область знову зазнала масованої ворожої атаки.

Атака на Одеську область 15 листопада: що відомо

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у різних районах регіону, зокрема в Одесі, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю автоцентру, пошкоджено складські приміщення, серед яких і зерносховища. На місцях влучань спалахнули пожежі, також загорілися автомобілі.

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Наразі повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що у ніч на 15 листопада російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області, зокрема по місту Чорноморськ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 726-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

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