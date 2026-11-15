Атака на Одеську область: пошкоджено автоцентр та склади для зберігання зернаДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Одеська область знову зазнала масованої ворожої атаки.
Атака на Одеську область 15 листопада: що відомо
Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у різних районах регіону, зокрема в Одесі, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.
Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю автоцентру, пошкоджено складські приміщення, серед яких і зерносховища. На місцях влучань спалахнули пожежі, також загорілися автомобілі.
Наразі повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.
На місцях працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, що у ніч на 15 листопада російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області, зокрема по місту Чорноморськ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 726-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Кіпер