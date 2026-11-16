Внаслідок атаки на Балаклію 16 листопада постраждали, щонайменше, п’ятеро людей.

Про це повідомили начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Атака на Балаклію 16 листопада: що відомо

У понеділок, 16 листопада, російські війська завдали удару по центральній частині Балаклії Харківської області.

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Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, відділення пошти, об’єкт цивільної інфраструктури, комунальне майно та заклад культури.

Також пошкоджено вантажний і три легкові автомобілі. У будівлях вибито вікна та понівечено покрівлі.

За останніми даними, унаслідок атаки на Балаклію 16 листопада одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Як повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці триває ліквідація наслідків російського удару.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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