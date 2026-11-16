У понеділок, 16 листопада, росіяни здійснили атаку на Чернігів. Ворог завдав двох ударів по підприємствах. Загинуло двоє людей, ще четверо дістали поранення.

Про це повідомили начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та Чернігівська міська рада.

Атака на Чернігів 16 листопада: які наслідки

– Ворог завдав ударів по двох приватних підприємствах у Чернігові. Наразі відомо про двох загиблих і одного постраждалого, – розповіли у Чернігівській міській раді.

Згодом стало відомо, що поранення дістали четверо осіб.

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За інформацією Дмитра Брижанського, внаслідок російської атаки на Чернігів зазнали руйнувань приміщення гаражного кооперативу.

Нагадаємо, уночі 30 жовтня російські війська завдали удару по Корюківському району Чернігівської області.

Унаслідок атаки загорівся будинок культури. Через постійні повітряні тривоги рятувальникам ДСНС доводилося періодично переривати роботу та прямувати до укриття.

Уранці того ж дня росіяни атакували Чернігів ударними безпілотниками типу Shahed. На території одного з підприємств виникла пожежа, загорівся транспортний засіб.

В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Поліція Чернігівської області

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