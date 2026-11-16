Під час нічної атаки на Вінницьку область 16 листопада російські війська влучили в об’єкт критичної промисловості.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Атака на Вінницьку область 16 листопада: що відомо

Уночі проти понеділка, 16 листопада, російські війська продовжили атакувати Вінниччину. Унаслідок удару зафіксовано влучання в об’єкт критичної промисловості.

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За словами очільниці ОВА, постраждалих немає.

Водночас ліквідацію наслідків атаки на Вінницьку область ускладнює загроза повторних російських ударів.

Інформації про масштаби пошкоджень унаслідок атаки на Вінницьку область сьогодні, 16 листопада, уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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