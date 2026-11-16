Уранці 16 листопада ворог атакував Вишгородський район Київської області.

Про наслідки російської атаки повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Атака на Вишгородський район 16 листопада: що відомо

Унаслідок атаки на Вишгородський район сьогодні, 16 листопада, загорілися складські приміщення одного з підприємств.

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Наразі на місці працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідовують пожежу.

Крім того, внаслідок атаки на Вишгородський район 16 листопада пошкоджено чотири приватні житлові будинки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Масштаби пошкоджень підприємства наразі не уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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