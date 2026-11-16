РФ атакувала Вишгородський район: горять склади підприємства, пошкоджені будинкиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Уранці 16 листопада ворог атакував Вишгородський район Київської області.
Про наслідки російської атаки повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Атака на Вишгородський район 16 листопада: що відомо
Унаслідок атаки на Вишгородський район сьогодні, 16 листопада, загорілися складські приміщення одного з підприємств.
Наразі на місці працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ліквідовують пожежу.
Крім того, внаслідок атаки на Вишгородський район 16 листопада пошкоджено чотири приватні житлові будинки.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
Масштаби пошкоджень підприємства наразі не уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 727-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.