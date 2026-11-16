У Київській області внаслідок детонації вибухового предмета на території приватного домоволодіння у Броварському районі загинули четверо людей, серед яких була неповнолітня дівчина. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Про це повідомила Поліція Київщини та Київська обласна прокуратура.

Вибух у селі на Київщині: загинули четверо людей

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло від місцевої жительки. Жінка розповіла, що в селі Мала Березанка чоловік кинув вибуховий предмет на території домоволодіння.

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Як дізналися поліцейські, чоловік, який підірвав гранату, перебував у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ).

Внаслідок вибуху загинули четверо осіб. Серед них — сам 44-річний військовослужбовець, його мати, 17-річна дівчина та її мати.

За попередньою інформацією, дівчина перебувала у стосунках із військовослужбовцем. Того дня вона разом із матір’ю прийшла до його будинку забрати свої речі.

Як стверджують сусіди, вони чули крики. За версією слідства, під час конфлікту чоловік кинув вибуховий предмет, ймовірно, гранату.

На місці трагедії працюють група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби поліції Київської області. Триває огляд території, правоохоронці встановлюють точний тип вибухового пристрою та всі обставини події.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України.

Фото: Поліція Київщини, Київська обласна прокуратура

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