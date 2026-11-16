На Одещині пролунали вибухи — росіяни завдали серію ударів по обʼєктах цивільної інфраструктури.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи на Одещині

Росіяни атакували підприємства аграрної логістики та пакувальної промисловості. Відомо про двох постраждалих.

Зараз дивляться

На місцях працюють всі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Вночі окупанти також атакували Одещину. Зафіксовано пошкодження інфраструктурних обʼєктів. Внаслідок вибухів та падіння уламків збитих цілей пошкоджено кілька приватних будинків. Також спалахнули пожежі.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.