Уночі проти 17 листопада російська армія здійснила атаку на Київ балістичними ракетами.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака на Київ сьогодні вночі: що відомо

Уночі проти 17 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. За пів години до опівночі у столиці працювали сили протиповітряної оборони.

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Унаслідок ударів пошкоджено Північний і Південний мости, системи критичної інфраструктури, житлові та нежитлові будівлі. У кількох районах виникли пожежі.

Як повідомили у КМДА, наслідки атаки зафіксували в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському районах столиці.

Голосіївський район: пошкоджено Південний міст, рух ним перекрито.

Деснянський район: пошкоджено Північний міст, рух перекрито в обох напрямках. Через падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

Дніпровський район: попередньо внаслідок падіння уламків загорілися складські приміщення.

Оболонський район: зафіксовано дві пожежі, попередньо через падіння уламків. Зокрема, горіли складські приміщення. Також пошкоджено житлові будинки та нежитлову будівлю.

Крім того, через пошкодження систем критичної інфраструктури в окремих районах Києва виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

За інформацією КМВА, внаслідок російської атаки постраждав 34-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

На місцях працюють міські служби. Масштаби руйнувань та інформацію про інших можливих постраждалих уточнюють.

У Києві перекрили Північний і Південний мости: як курсує транспорт

Унаслідок російської балістичної атаки на Київ 17 листопада тимчасово перекрили рух Північним і Південним мостами.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, через обмеження змінили маршрути громадського транспорту.

Через Подільський мостовий перехід курсують:

Автобуси №21, 73 та 101 — до станції метро Контрактова площа (вул. Нижній Вал).

Автобус №31-ТР — через вулицю Глибочицьку до станції метро Лук’янівська.

Тролейбуси №30 та 31 — від станції метро Лук’янівська та Кадетського гаю до станції метро Почайна.

Тролейбус №44 — за маршрутом вул. Північна — вул. Архипенка. На маршруті тролейбуса №50 збільшили кількість транспорту. Через Дарницький міст спрямували автобуси №22 та 91. Крім того, збільшили кількість автобусів на маршруті №22-ТР. Крім того, додали у Київпастрансі, через ворожий обстріл тимчасово призупинено рух тролейбусів №№ 29, 37, 47, 48. У КМДА закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок столицею. Інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок атаки на Київ 17 листопада не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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