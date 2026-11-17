У ніч проти 17 листопада РФ атакувала південь Одеської області. Внаслідок ворожого удару пошкоджено цивільну інфраструктуру та енергооб’єкт ДТЕК Одеські електромережі.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одещину 17 листопада: що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

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Серед пошкоджених об’єктів — адміністративна будівля, гуртожиток, склад із будівельними матеріалами та вантажні автомобілі. Також під удар потрапив об’єкт ДТЕК Одеські електромережі.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури частина мешканців двох міст тимчасово залишилася без світла. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

16 листопада ворог вдарив по підприємствах аграрної логістики та пакувальної промисловості на Одещині. Відомо про двох постраждалих.

Вдень 15 листопада росіяни атакували Одещину. Внаслідок ударів зруйновано будівлю автоцентру, пошкоджено складські приміщення, серед яких і зерносховища. Минулося без постраждалих.

Вночі 15 листопада російські війська масовано атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області, зокрема вдарили по місту Чорноморськ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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