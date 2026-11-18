Російські війська атакували безпілотниками два райони Дніпропетровщини. У Дніпрі поранень дістали шестеро людей, зокрема 15-річний підліток. Внаслідок обстрілу в обласному центрі також зазнала пошкоджень будівля консульства Австрії.

Про це повідомили керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та Міністерство закордонних справ України.

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За даними очільника ОВА, під російським ударом опинилися місто Дніпро та Нікопольський район.

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Зокрема, у Дніпрі пошкоджені багатоквартирний та приватний житлові будинки, гуртожиток, парк відпочинку та об’єкти інфраструктури.

Поранень дістали шестеро людей. Серед них – 37-річна жінка, яку госпіталізували у тяжкому стані. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили двох чоловіків віком 28 та 52 роки, 49-річну жінку та 15-річного хлопця. Ще одній 58-річній жінці медики надали необхідну допомогу на місці.

Водночас у Нікопольському районі російські війська атакували Покровську громаду.

Пошкодження консульства Австрії у Дніпрі

У МЗС України повідомили, що внаслідок атаки Росії на Дніпро постраждало консульство Австрії, проте там обійшлося без постраждалих.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що це є черговим доказом цілеспрямованих ударів РФ по цивільній інфраструктурі, дипломатичних і консульських установах, що грубо порушує норми міжнародного права.

We strongly condemn Russia’s attacks on the city of Dnipro, which also damaged the Austrian Honorary Consulate. Attacks against civilians and civilian infrastructure are prohibited under international law. Russia must abide by these rules! (1/2) https://t.co/vlmSQ3MYqx — Austria in Ukraine (@AustriaInUA) November 17, 2026

За його словами, міжнародний тиск на державу-агресора має зростати, а кожен подібний удар повинен ставати підставою для нових, жорсткіших санкцій.

— Росія повинна відшкодувати всі завдані нею збитки. Реєстр збитків для України, у якому вже відкрито всі 43 категорії заяв, має стати дієвим інструментом забезпечення реального відшкодування шкоди, завданої російською агресією. Закликаємо партнерів приєднатися до Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв для України та Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України, а також сприяти набранню ними чинності, — заявив Сибіга.

Міністр стверджує, що невідворотне притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини є необхідною умовою для зупинення російського терору та збереження людських життів.

Фото: Дніпропетровська ОВА

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