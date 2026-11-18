РФ вдарила по ринку в Златополі: 12 постраждалих, горять павільйониДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У місті Златопіль Харківської області до 12 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по ринку. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа — горять торговельні павільйони.
Про наслідки атаки повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Вибухи у Златополі: наслідки удару по ринку
За інформацією ОВА, внаслідок обстрілу ринку в Златополі постраждали 12 людей.
Серед них — 11 осіб зазнали поранень, зокрема 11-річний хлопчик. Усіх поранених госпіталізували до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу.
Одна жінка перебуває у важкому стані, стан інших госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості.
Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали допомогу на місці російської атаки.
Внаслідок ворожого удару по ринку у Златополі спалахнула пожежа — горять торговельні павільйони. На місці атаки в посиленому режимі працюють усі екстрені служби.