У місті Златопіль Харківської області до 12 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по ринку. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа — горять торговельні павільйони.

Про наслідки атаки повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи у Златополі: наслідки удару по ринку

За інформацією ОВА, внаслідок обстрілу ринку в Златополі постраждали 12 людей.

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Серед них — 11 осіб зазнали поранень, зокрема 11-річний хлопчик. Усіх поранених госпіталізували до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу.

Одна жінка перебуває у важкому стані, стан інших госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості.

Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали допомогу на місці російської атаки.

Внаслідок ворожого удару по ринку у Златополі спалахнула пожежа — горять торговельні павільйони. На місці атаки в посиленому режимі працюють усі екстрені служби.

Фото : ДСНС

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