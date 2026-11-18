Російські війська атакували Одесу вдень у середу, 18 листопада. У центральній частині міста зазнав пошкоджень житловий будинок. Внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, ще семеро постраждали.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак та очільник ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі 18 листопада: які наслідки

За даними МВА, під ворожим ударом опинився центр Одеси — там постраждав житловий будинок.

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Внаслідок російської атаки загинули двоє людей. Обоє загиблих – це жінки. Також відомо про щонайменше сімох постраждалих. Усім пораненим медики надають необхідну допомогу.

Через російський удар пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів. Загорівся легковий автомобіль, пошкоджено ще кілька автомобілів.

Під час другої атаки на центр Одеси постраждав ще один житловий будинок та навчальний заклад.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 729-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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