Внаслідок атаки на Одеську область 20 листопада понад 41 тис. споживачів в Одеському та Роздільнянському районах залишилися без електроенергії.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та компанія ДТЕК Одеські електромережі.

Атака на Одеську область 20 листопада: що відомо

Вранці 20 листопада російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області.

Зараз дивляться

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, внаслідок удару понад 41 тис. споживачів в Одеському та Роздільнянському районах залишилися без світла.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через російські удари по енергетичній інфраструктурі порушено роботу об’єктів енергосистеми, які забезпечують електропостачання регіону.

Зокрема, відключення електроенергії зафіксували в Одеському районі та безпосередньо в Одесі.

За попередньою інформацією, постраждалих унаслідок атаки на енергетичний об’єкт немає.

Зазанчається, що енергетики розпочнуть огляд обладнання та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Насамперед електропостачання планують повернути об’єктам критичної інфраструктури, які тимчасово працюють від автономних джерел живлення.

Після цього фахівці відновлюватимуть електропостачання житлових будинків.

У ДТЕК зазначили, що ремонтні бригади працюватимуть у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Раніше повідомляли про аварійні відключення електроенергії у чотирьох областях України 20 листопада.

За інформацією Укренерго та ДТЕК, через російську атаку на енергетичну інфраструктуру екстрені відключення запровадили у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

В Укренерго зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною. Енергетики працюють над її стабілізацією та відновленням електропостачання споживачам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.