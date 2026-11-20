Внаслідок ранкової російської атаки на Львів 20 листопада загинули двоє людей, ще щонайменше 10 осіб зазнали поранень. Зафіксовано влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів, де працюють рятувальники та екстрені служби.

Про це повідомили начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий.

Атака на залізничну станцію Скнилів у Львові

За даними ОВА, під час ранкового обстрілу російські війська завдали удару по залізничній станції Скнилів. Мер Львова уточнив, що зафіксовано влучання у квитковий термінал.

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Внаслідок атаки на залізничну станцію Скнилів у Львові загинули двоє людей. Відомо про щонайменше 10 постраждалих, проте не уточнюється, чи всі вони дістали поранення саме на станції.

Наразі на місці російського удару працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Залізнична станція Скнилів: що про неї відомо

Скнилів — це проміжна залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці на лінії Львів — Стрий.

Станція розташована на західній околиці Львова (за 4,7 км від Приміського залізничного вокзалу). Поруч зі станцією розташовані Львівський державний авіаційно-ремонтний завод та Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького.

За даними із відкритих джерел, станція Скнилів обслуговує приміські та вантажні поїзди Самбірського та Стрийського напрямків.

Наприкінці грудня 2025 року стало відомо, що будівництво євроколії зі Львова до державного кордону з Польщею на ділянці Скнилів — Мостиська планують завершити у другому кварталі 2027 року. Водночас в уряді не виключали можливості реалізувати проєкт раніше запланованих термінів.

У ніч на 20 листопада пролунали потужні вибухи у Львові під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну.

На одній із вулиць виявили уламки ударного безпілотника Shahed, пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна. За іншою адресою знайшли частину ракети. Водночас у селі Лисиничі пошкоджено приватний будинок.

Фото: Андрій Садовий

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