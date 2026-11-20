Двоє людей загинули та ще 21 особа дістала поранення час вечірніх вибухів у Кривому Розі 20 листопада.

Ще троє людей поранені в Обухівській громаді Дніпровського району.

Оновлено. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Зараз дивляться

Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 20 листопада: що відомо

Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 20 листопада, прогриміли ввечері.

Спершу російські війська вдарили двома балістичними ракетами. Удари прийшлися по парковці популярного ресторану в центрі міста.

Після того, як почалася аварійно-рятувальна операція, ворог завдав ще двох ударів реактивними Шахедами.

О 22:18 стався ще один удар реактивним безпілотником по тій самій локації, де саме працювали рятувальники, медики та комунальники.

Відомо, що під час вибухів у Кривому Розі 20 листопада зазнали руйнувань ресторан, гаражі і автівки.

Також навколо багато пошкоджених житлових будинків та об’єктів бізнесу.

Кількість поранених уже сягнула 21. Серед постраждалих — двоє дітей.

Семирічного хлопчика, який перебував у реанімації у вкрай важкому стані, на жаль, врятувати не вдалося.

— Лікарі зробили все можливе, але були дуже серйозні травми голови… — зазначив Олександр Ганжа.

Не вдалося врятувати і 20-річну фельдшерку. Працівниця швидкої дістала травми під час повторних ударів росіян. Її серце зупинилося в лікарні.

Слід зауважити, що ввечері 20 листопада російські війська атакували також Обухівській громаді Дніпровського району. Там зайнялася приватна оселя.

Поранення дістали троє людей. 77-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої важкості. Жінки віком 61 та 75 років лікуватимуться амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.