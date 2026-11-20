Вибухи у Києві 20 листопада пролунали під час атаки балістичними ракетами. Після чого у трьох районах столиці спалахнули пожежі.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Оновлено о 07:18

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Вибухи у Києві 20 листопада: що відомо

Перед тим як прогриміли вибухи у Києві, Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух усіх зафіксованих балістичних ракет у напрямку столиці.

За попередньою інформацією КМВА, в Оболонському районі внаслідок російської атаки загорілася триповерхова будівля.

Міський голова Віталій Кличко уточнив, що пожежа виникла після влучання уламка ракети.

У Голосіївському районі зафіксовано влучання на території об’єкта інфраструктури. Попередньо повідомлялося про загоряння офісної будівлі на його території.

У Подільському районі також виникла пожежа в будівлі нежитлової забудови.

Внаслідок ракетних влучань також пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури столиці.

Крім того, внаслідок балістичної атаки пошкоджено три мости столиці — Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний.

Через ускладнене сполучення між берегами столиці Кличко закликав киян без нагальної потреби не користуватися приватними автомобілями.

Міський голова також звернувся до підприємств та установ із проханням за можливості перевести працівників на дистанційний режим роботи.

На момент повідомлення Кличка ракетна атака на Київ тривала. Екстрені служби працюють над ліквідацією її наслідків.

Наразі відомо, що унаслідок вибухів у Києві 20 листопада загинули троє людей — це працівники Київводоканалу. Ще 15 людей дістали поранення. Їм надається медична допомога.

Остаточні масштаби пошкоджень унаслідок вибухів у Києві 20 листопада уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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