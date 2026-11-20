Вибухи у Львові 20 листопада пролунали під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну.

Про це повідомили міський голова Львова Андрій Садовий та начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Вибухи у Львові 20 листопада: що відомо

Міський голова повідомив про роботу ППО у Львові та закликав мешканців не підходити до вікон, нічого не знімати й залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Згодом він попередив, що група крилатих ракет Калібр рухається в напрямку заходу України.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що ще дві російські крилаті ракети рухаються курсом на Львівську область.

За його словами, Львівщина перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою.

У Львові та області вже зафіксували пошкодження внаслідок російської атаки.

На вулиці Лазаренка у Львові виявили уламки ударного безпілотника Shahed. Пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна.

На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети. На місці працюють рятувальники.

У селі Лисиничі пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждалих і пожежі немає.

Після завершення повітряної тривоги відповідні служби обстежать пошкоджені будівлі та уточнять наслідки обстрілів.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що російські війська атакували об’єкт енергетики у Львівській області.

Через наслідки ударів по енергосистемі НЕК Укренерго запровадила аварійні відключення електроенергії на Львівщині.

За словами Козицького, найближчим часом планують перейти на погодинні відключення. Відповідні графіки опублікують на офіційних ресурсах Львівобленерго.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 731-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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