Ввечері та вночі росіяни атакували Слов’янськ керованими авіаційними бомбами ФАБ-250.

Про це повідомив керівник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Атака на Слов’янськ

За його інформацією, є руйнування в різних частинах міста, зокрема: зруйновано корпус університету, медичний заклад, багатоповерховий будинок. Вибухами знищено автомобілі.

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Також внаслідок атаки пошкоджено гуртожиток, супермаркет, церкву, приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад.

За словами Вадима Ляха, попередньо, постраждало п’ятеро людей: чотири жінки та чоловік.

17 жовтня російські війська атакували Слов’янськ авіабомбами ФАБ-250. Удар прийшовся по спальному мікрорайону.

18 вересня росіяни завдали подвійного удару по Слов’янську. Щонайменше 8 людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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