На Полтавщині влучання на території одного з підприємств: що кажуть в ОВАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
На Полтавщині зафіксовано влучання на території одного з приватних підприємств.
Про це 22 листопада повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
Атака на Полтавщину 22 листопада: що відомо
Під час нічної атаки на Полтавщину ціллю армії РФ стало одне з приватних підприємств у Кременчуцькому районі.
Влучання ворожого дрона сталося на території підприємства.
За попередніми даними, люди не постраждали.
Зауважимо, що напередодні у Кременчуцькому районі теж було падіння дрона на території одного з промислових підприємств. Другий дрон влучив у територію приватного підприємства в Полтавському районі.
Третє влучання сталося на території житлової забудови в Лубенському районі.
За попередніми даними, усюди минулося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Віталій Дяківнич