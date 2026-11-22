На Полтавщині зафіксовано влучання на території одного з приватних підприємств.

Про це 22 листопада повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Полтавщину 22 листопада: що відомо

Під час нічної атаки на Полтавщину ціллю армії РФ стало одне з приватних підприємств у Кременчуцькому районі.

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Влучання ворожого дрона сталося на території підприємства.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Зауважимо, що напередодні у Кременчуцькому районі теж було падіння дрона на території одного з промислових підприємств. Другий дрон влучив у територію приватного підприємства в Полтавському районі.

Третє влучання сталося на території житлової забудови в Лубенському районі.

За попередніми даними, усюди минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Віталій Дяківнич

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