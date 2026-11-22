Російські війська 22 листопада завдали авіаудару по газовій дільниці у Дніпропетровській області та атакували дві автозаправні станції Укрнафти на Запоріжжі.

Внаслідок обстрілу постраждали троє працівників газової служби.

Про це повідомляє Група Нафтогаз та в.о. голови правління компанії Сергій Федоренко.

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Унаслідок удару авіабомбою по газовій дільниці на Дніпропетровщині один зі співробітників Нафтогазу дістав поранення. Наразі він перебуває у лікарні.

Ще двоє працівників зазнали контузій. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, російські війська атакували дві АЗС Укрнафти у Запорізькій області. Завдяки дотриманню протоколів безпеки та оперативним діям персоналу вдалося уникнути людських жертв.

Сергій Федоренко наголосив, що удари по газовиках мають системний характер і не є випадковими. За його словами, Росія свідомо атакує працівників, які забезпечують газо- та теплопостачання прифронтових населених пунктів.

Він зазначив, що фахівці компанії щодня працюють в умовах постійної загрози, однак не припиняють виконувати свої обов’язки, адже від їхньої роботи залежить забезпечення людей теплом, електроенергією та пальним.

У Нафтогазі також повідомили, що протягом останніх днів російські окупанти неодноразово атакували співробітників газової служби, службові автомобілі та об’єкти газової інфраструктури.

Попри регулярні обстріли та небезпеку для життя, працівники компанії продовжують забезпечувати населення необхідними енергоресурсами.

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