Стрілянина в Івано-Франківську 21 листопада: один із чоловіків у лікарніДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Стрілянина сталася ввечері 21 листопада у центрі міста.
- Конфлікт стався між трьома чоловіками.
- На місці події правоохоронці виявили зброю, попередньо травматичну.
В Івано-Франківську ввечері 21 листопада біля одного з кафе на пішохідній ділянці вулиці Незалежності між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого пролунав постріл.
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.
Стрілянина в Івано-Франківську
За попередніми даними, під час стрілянини 34-річний житель Івано-Франківська отримав поранення в ногу.
Звук стрілянини почув наряд поліції та Національної гвардії, який якраз патрулював центр міста. Поліціянти викликали медиків. Пораненого госпіталізували.
Другого учасника конфлікту, 27-річного місцевого мешканця, доставили до районного управління поліції для з’ясування обставин інциденту. У чоловіка було пошкоджено обличчя.
На місці виявили зброю, попередньо — травматичну.
Слідчі встановлюють, що стало причиною сутички та за яких обставин застосували зброю. Правову кваліфікацію події нададуть згодом.
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