В Івано-Франківську ввечері 21 листопада біля одного з кафе на пішохідній ділянці вулиці Незалежності між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого пролунав постріл.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Стрілянина в Івано-Франківську

За попередніми даними, під час стрілянини 34-річний житель Івано-Франківська отримав поранення в ногу.

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Звук стрілянини почув наряд поліції та Національної гвардії, який якраз патрулював центр міста. Поліціянти викликали медиків. Пораненого госпіталізували.

Другого учасника конфлікту, 27-річного місцевого мешканця, доставили до районного управління поліції для з’ясування обставин інциденту. У чоловіка було пошкоджено обличчя.

На місці виявили зброю, попередньо — травматичну.

Слідчі встановлюють, що стало причиною сутички та за яких обставин застосували зброю. Правову кваліфікацію події нададуть згодом.

5 листопада у Тернополі озброєний чоловік у службовому приміщенні зачинився із керуючою магазину. Згодом пролунали постріли.

19 жовтня у Печерському районі Києва пролунала стрілянина в територіальному центры комплектування. Вогонь відкрив чоловік, якого привели через порушення правил мобілізації.

3 вересня у Святошинському районі столиці невідомий чоловік розстріляв 71-річного керівника клініки репродуктології. Зловмисник здійснив понад 20 пострілів упритул.

Джерело : Нацполіція

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