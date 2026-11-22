На тлі постійних обстрілів України, зокрема північнокорейськими ракетами, особливо складно зрозуміти затримки в постачанні антибалістики.

На цьому 22 листопада після нічної атаки на Україну наголосив президент Володимир Зеленський.

Зеленський про атаки на Україну

За словами глави держави, упродовж тижня під ударами росіян було 20 регіонів України.

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Так, армія РФ застосувала майже 4,5 тис. засобів повітряного нападу:

близько 2 700 дронів;

майже 1 460 авіабомб;

165 ракет різних типів.

Значна частина запущених ракет, наголошує Володимир Зеленський, — балістика, зокрема північнокорейська, яку росіяни постійно допомагають Пхеньяну модернізовувати, щоб та била точніше.

— На тлі цього особливо складно зрозуміти затримки в постачанні антибалістики для України. Потрібно посилювати наш захист. Дуже важливо, щоб Америка дозволила передання ракет до Patriot, які вже оплачені партнерами в межах PURL, — переконаний президент України.

І також важливо, додає Володимир Зеленський, продовжувати внески у програму PURL, яка є головним джерелом антибалістики України.

Принагідно глава держави подякував усім, хто із цим допомагає.

Зауважимо, що під час нічної атаки на Україну 22 листопада росіяни застосували 186 ударних безпілотників типу Shahed (72 із яких були реактивними), Гербера, а також дрони-імітатори типу Пародія.

Після удару одного із дронів частково зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки в Димері Вишгородського району Київської області.

Пожежу, що спалахнула, уже локалізували.

Дев’ятьох людей евакуювали. Поранених наразі троє. У 16-річного хлопця множинні осколкові поранення руки. У 22-річної дівчини — різані рани стопи. 54-річна дістала гостру реакцію на стрес.

Опівдні очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що з-під завалів дістали тіло загиблої людини. На зв’язок наразі не виходять 15 осіб. Серед безвісти зниклих є двоє дітей — 12-річна дівчинка та семирічний хлопчик.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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