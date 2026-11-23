Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Димер Київської області 22 листопада 2026 року зросла до 11 людей. Пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого житлового будинку триває.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Димер 22 листопада: кількість загиблих

Уночі рятувальники продовжували розбирати завали п’ятиповерхового будинку в Димері, який напередодні атакували російські війська.

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До ранку 23 листопада кількість загиблих у Димері зросла до 11 осіб — о 07:23 з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви.

Наразі на місці атаки у Димері 22 листопада триває розбір завалів і пошуки людей.

Сьогодні, 23 листопада, у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки на Димер 22 листопада.

Атака на Димер 22 листопада: що відомо про врятованих

О пів на четверту ранку під час пошуково-рятувальних робіт із-під завалів вдалося врятувати живою 79-річну жінку. Її госпіталізували, медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Увечері 22 листопада рятувальники врятували семирічного Давида, який провів під завалами зруйнованої багатоповерхівки майже 14 годин. Спочатку вони знайшли речі хлопчика, які впізнали його рідні, а згодом дісталися до самої дитини.

— Ти Давид? — запитав рятувальник. — Я Давид, не спішіть, зі мною все добре! — відповів хлопчик.

За наданою інформацією, дитина перебуває у стабільному стані під наглядом лікарів.

Атака на Димер 22 листопада: що відомо

На світанку 22 листопада російські війська атакували Димер Вишгородського району Київської області ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши квартири з першого по п’ятий поверх.

Унаслідок атаки також було пошкоджено магазин і дитячий садок. Серед постраждалих — 16-річний хлопець, якого госпіталізували з осколковими пораненнями руки.

Рятувальники евакуювали з будинку 10 людей, зокрема двох дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

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