Російський FPV-дрон на оптоволокні атакував автомобіль, який доставляв хліб та продукти жителям Краснопільської громади Сумської області.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Атака на Краснопільську громаду 23 листопада: що відомо

У Краснопільській громаді російський FPV-дрон на оптоволокні влучив в автомобіль, який доставляв місцевим жителям продукти та хліб. Удар стався саме під час розвантаження товару.

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Унаслідок атаки автомобіль загорівся. Оскільки машина перебувала поруч із магазином, існувала загроза поширення полум’я на будівлю.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили перекидання вогню на магазин.

За попередньою інформацією ДСНС, травмованих унаслідок атаки FPV-дрона на Краснопільську громаду немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото : ДСНС

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