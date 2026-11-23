Вдень у понеділок, 23 листопада, пролунали потужні вибухи у Києві під час атаки російськими дронами. У чотирьох районах столиці зафіксовано падіння уламків та загоряння автомобілів, зокрема на території об’єкта критичної інфраструктури. Відомо про п’ятьох поранених, серед яких є громадянин США.

Оновлено о 17:12. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Атака на Київ 23 листопада: які наслідки

За уточненою інформацією, у Голосіївському, Подільському, Шевченківському та Печерському районах зафіксовано падіння уламків та загоряння автомобілів.

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Медики госпіталізували п’ятьох постраждалих. Серед поранених — громадянин Сполучених Штатів Америки.

У Подільському районі, попередньо, дрон влучив у покрівлю шестиповерхового житлового будинку.

За оновленими даними, в Шевченківському районі внаслідок падіння уламків загорілися два автомобілі, виникла пожежа на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Пошкоджені також балкони на 2-4-му поверхах. Із будинку врятували двох людей.

У Голосіївському районі через падіння уламків загорілися автомобілі на території об’єкта критичної інфраструктури.

У Печерському районі, за попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків також виникло загоряння автомобіля.

Наразі відповідні підрозділи та медичні бригади прямують на місця викликів для ліквідації пожеж та надання допомоги постраждалим.

Вранці 23 листопада лунали вибухи у Києві під час російської атаки. Тоді уламки безпілотників впали у Подільському районі, а у Святошинському — на території двох навчальних закладів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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