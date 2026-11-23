Атака на Житомирську область 23 листопада: під ударом були дитсадок і залізницяДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Російські війська упродовж 22 листопада та вночі проти 23 листопада атакували Житомирську область.
Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
Атака на Житомирську область 23 листопада: що відомо
За словами Віталія Бунечка, у Коростенському районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку.
Крім того, російський дрон завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції.
У Житомирському районі під ударом російських військ опинився дитячий садок.
Унаслідок атак виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.
За інформацією Житомирської ОВА, загиблих і постраждалих унаслідок атаки на Житомирьку область немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.
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