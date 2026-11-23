Російські війська упродовж 22 листопада та вночі проти 23 листопада атакували Житомирську область.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Атака на Житомирську область 23 листопада: що відомо

За словами Віталія Бунечка, у Коростенському районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку.

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Крім того, російський дрон завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції.

У Житомирському районі під ударом російських військ опинився дитячий садок.

Унаслідок атак виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

За інформацією Житомирської ОВА, загиблих і постраждалих унаслідок атаки на Житомирьку область немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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