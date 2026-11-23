Вранці 23 листопада російські війська атакували ударним FPV-дроном евакуаційний автомобіль у Краматорську на Донеччині, в салоні якого перебували цивільні. Внаслідок вибуху загинули 77-річна пенсіонерка та 68-річний чоловік, ще двоє людей дістали поранення.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

У Краматорську FPV-дрон РФ влучив в евакуаційне авто

За даними слідства, 23 листопада 2026 року о 09:18 армія РФ поцілила у Краматорську ударним FPV-дроном із бойовою частиною по автомобілю, який використовувався для проведення евакуаційних заходів.

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У момент влучання в машині перебували цивільні мешканці, які намагалися виїхати з міста.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей, серед яких 77-річна пенсіонерка та 68-річний місцевий житель.

Ще двоє людей зазнали поранень, зокрема 69-річна дружина загиблого чоловіка, 52-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми та контузії. Наразі медики надають постраждалим кваліфіковану допомогу.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Згідно із чинним законодавством, за цей злочин карають тюремним ув’язненням на термін від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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