Вибухи у Харкові прогриміли зранку 23 листопада під час атаки російських безпілотників.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 23 листопада: що відомо

Близько 06:27 Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення безпілотників до Харкова.

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Згодом міський голова Харкова заявив про удар реактивного дрона по Індустріальному району міста.

Вже за кілька хвилин прогриміли повторні вибухи.

Крім того, за словами Терехова, російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару пошкоджено два десятки вікон та кілька припаркованих у дворі авто.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, дрон влучив у другий поверх.

Наразі відомо про двох постраждалих унаслідок вибухів у Харкові 23 листопада.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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