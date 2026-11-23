Вибухи в Києві пролунали вранці 23 листопада, коли російські безпілотники атакували столицю.

Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Вибухи в Києві 23 листопада: що відомо

Вибухи в Києві сьогодні, 23 листопада, прогриміли орієнтовно о 07:15.

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За дві хвилини до цього в Повітряних силах ЗСУ писали про проліт реактивного безпілотника над столицею.

Зокрема, о 07:14 була фіксація над Подолом, а о 07:15 — над Святошином.

Близько 07:32 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника на складську будівлю в Подільському районі столиці.

За його словами, займання на місці падіння уламків не виникло. Екстрені служби вирушили на місце події.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Ще трохи згодом стало відомо про падіння уламків на території двох навчальних закладів у Святошинському районі.

Остаточні наслідки вибухів у Києві 23 листопада наразі уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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