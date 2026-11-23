Вибухи в Лозовій Харківської області пролунали 23 листопада внаслідок російської атаки.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Лозовій 23 листопада: що відомо

За словами начальника Харківської ОВА, унаслідок вибухів у Лозовій 23 листопада виникли пожежі у квартирі житлового будинку. Також загорілися чотири легкові та один вантажний автомобіль.

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Наразі відомо про трьох постраждалих. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Раніше 23 листопада російські війська атакували Харків безпілотниками. Один із дронів влучив у другий поверх багатоповерхового житлового будинку в Шевченківському районі міста. Було пошкоджено близько 20 вікон і кілька припаркованих автомобілів. Повідомлялося про двох постраждалих.

Крім того, згодом російські війська завдали ударів по Основ’янському та Холодногірському районах Харкова. Після цього повідомлялося про ще один удар по Основ’янському району. Інформація про наслідки цих атак уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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