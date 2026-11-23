Сьогодні вдень пролунали вибухи у Запоріжжі. Спочатку росіяни атакували Вознесенівський район.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибухи у Запоріжжі 23 листопада: що відомо

Близько 12:00 Михайло Семікін повідомив про влучання у будівлю непрацюючої приватної клініки. За його словами, внаслідок атаки одна людина дістала поранення, троє загинуло.

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На третьому поверсі будівлі виникла пожежа. Рятувальники ДСНС її локалізували.

Згодом Михайло Семікін повідомив, що ворог атакував центр міста. Удар прийшовся по відкритій ділянці. Попередньо, людей не зачепило.

20 листопада ворожий FPV-дрон атакував трамвай у Заводському районі Запоріжжя. Одна жінка дістала осколкові поранення.

17 листопада російські війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинули двоє людей: чоловік і жінка. Кількість постраждалих зросла до 42 людей. Пошкоджено виробничі та складські приміщення у трьох районах міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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