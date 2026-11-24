Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Димер Київської області 22 листопада зросла до 12 людей — у лікарні померла 79-річна жінка, яку напередодні врятували після майже 22 годин перебування під завалами.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Оновлено 24 листопада о 08:42.

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Атака на Димер 22 листопада: кількість загиблих

Уранці 24 листопада кількість загиблих унаслідок атаки на Димер 22 листопада знову зросла.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що ще однією жертвою атаки на Димер стала 79-річна жінка, яку врятували з-під завалів через майже 22 години після обстрілу.

Наразі в Димері кількість загиблих сягнула 12. Серед них — 11-річна дівчинка.

Особи двох загиблих наразі встановлюють експерти, зазначив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Атака на Димер 22 листопада: що відомо

На світанку 22 листопада російські війська атакували Димер Вишгородського району Київської області ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у п’ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши квартири з першого по п’ятий поверх.

Унаслідок атаки також було пошкоджено магазин і дитячий садок.

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривали до вечора 23 листопада.

Рятувальники евакуювали зі зруйнованого будинку 10 людей, зокрема двох дітей.

Під наглядом медиків наразі перебувають п’ять осіб.

Так, у перші години після обстрілу госпіталізували 16-річного хлопця з осколковими пораненнями руки.

Надають необхідну допомогу і семирічному Давиду, якого врятували з-під завалів зруйнованого будинку. Хлопчик провів під уламками майже 14 годин. Зараз поруч із ним перебувають батьки.

За наданою інформацією, Давид перебуває у стабільному стані.

Напередодні в Київській області було оголошено День жалоби за жертвами російської атаки на Димер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 734-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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