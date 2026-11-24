Упродовж минулої доби та цієї ночі російські війська знову атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Житомирської області.

Про це повідомили ДСНС України та голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Атака на Житомирщину 24 листопада: що відомо

У Коростені внаслідок ворожої атаки постраждали відділення Нової пошти та складські приміщення сусідніх комерційних підприємств. На місці удару спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося локалізувати.

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У Житомирі росіяни атакували два підприємства. Пошкоджено ремонтний цех, адміністративну будівлю та 36 цивільних транспортних засобів.

Крім того, зазнали пошкоджень покрівлі та вікна двох житлових будинків і двох закладів освіти.

У Житомирському районі під ворожим ударом опинився об’єкт енергетичної інфраструктури.

Внаслідок російських атак загиблих і травмованих немає. У шістьох людей діагностували гостру реакцію на стрес. Госпіталізації вони не потребували.

Рятувальники, енергетики, медики та інші профільні служби продовжують працювати в умовах постійної загрози повторних ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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