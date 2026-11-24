Російський обстріл спричинив пошкодження будівлі міської лікарні в Одесі. У медзакладі вибито вікна, пошкоджено фасад і внутрішні стіни. Ніхто з пацієнтів та працівників не постраждав, а установа продовжує надавати допомогу в повному обсязі.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі: пошкодження міської лікарні

За даними очільника ОВА, через ворожий обстріл у будівлі міської лікарні вибито вікна, пошкоджено фасад споруди та понівечено внутрішні стіни.

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Кіпер наголосив, що внаслідок атаки пацієнти та медичний персонал, на щастя, не постраждали.

Попри завдані пошкодження, міська лікарня продовжує працювати та надавати медичну допомогу пацієнтам у повному обсязі. На території закладу тривають заходи з ліквідації наслідків російського обстрілу.

Варто зазначити, що в ніч на 24 листопада російські війська атакували низку регіонів України. Зокрема, наслідки зафіксували у Запоріжжі та Вінниці. Водночас у Димері Київської області зросла кількість загиблих внаслідок удару 22 листопада.

Фото: Одеська ОВА

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