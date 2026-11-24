Вибухи у Вінниці пролунали вранці 24 листопада під час повітряної тривоги.

Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Вибухи у Вінниці 24 листопада: що відомо

Перші вибухи у Вінниці прогриміли близько шостої ранку. За попередньою інформацією міського голови Сергія Моргунова, внаслідок збиття російського безпілотника виникла пожежа.

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На місце прибули рятувальники.

Згодом Сергій Моргунов повідомив про повторну російську атаку на Вінницю. За його словами, зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Пізніше начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна уточнила, що внаслідок російської атаки пошкоджено цивільне підприємство та об’єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, пошкоджень зазнали дві зупинки громадського транспорту, чотири автомобілі, тролейбус і прилеглі будівлі.

Унаслідок вибухів у Вінниці 24 листопада тролейбуси № 1, 4 та 7 курсують через розворот біля магазину Грош. До вул. Лугової запустили автобуси та тролейбуси з автономним ходом.

За оновленими даними, постраждали четверо чоловіків. Усі дістали травми легкого ступеня важкості. Трьом медики надали допомогу на місці, одного госпіталізували.

Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вінницька ОВА

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