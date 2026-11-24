Вибухи у Запоріжжі 24 листопада: частково зруйнована п’ятиповерхівка, є загиблі та пораненіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Вибухи у Запоріжжі прогриміли вночі 24 листопада, коли російська армія атакувала місто.
Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Вибухи у Запоріжжі 24 листопада: що відомо
За словами Михайла Семікіна, вибухів у Запоріжжі зруйновано приватний житловий будинок та частково зруйновано п’ятиповерхівку.
Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі й об’єкт транспортної інфраструктури.
Надходила інформація про заблокованих людей. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів.
Спочатку повідомлялося про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до 11. Одна з жінок перебуває у тяжкому стані з мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами.
За останніми даними, станом на 05:57, внаслідок вибухів у Запоріжжі 24 листопада загинули двоє людей, ще 32 дістали поранення.
Серед них – четверо дітей. Найменшій дитині ще немає й року. Іншим – 4, 6 та 16 років.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі сьогодні встановлюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА