Вибухи у Запоріжжі прогриміли вночі 24 листопада, коли російська армія атакувала місто.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Вибухи у Запоріжжі 24 листопада: що відомо

За словами Михайла Семікіна, вибухів у Запоріжжі зруйновано приватний житловий будинок та частково зруйновано п’ятиповерхівку.

Зараз дивляться

Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, автомобілі й об’єкт транспортної інфраструктури.

Надходила інформація про заблокованих людей. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів.

Спочатку повідомлялося про одного пораненого, згодом кількість постраждалих зросла до 11. Одна з жінок перебуває у тяжкому стані з мінно-вибуховою та черепно-мозковою травмами.

За останніми даними, станом на 05:57, внаслідок вибухів у Запоріжжі 24 листопада загинули двоє людей, ще 32 дістали поранення.

Серед них – четверо дітей. Найменшій дитині ще немає й року. Іншим – 4, 6 та 16 років.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі сьогодні встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.