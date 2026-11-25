Увечері у середу відбулася атака на Кривий Ріг реактивними дронами. Росіяни вдарили по об’єкту інфраструктури поблизу міста. Спалахнула пожежа, є значні руйнування.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Атака на Кривий Ріг 25 листопада: які наслідки

– Ворог завдав удару двома реактивними Шахедами поряд із Кривим Рогом по об’єкту інфраструктури, – розповів Вілкул.

Пізніше росіяни завдали ще одного удару реактивним Шахедом по об’єкту інфраструктури у Центрально-Міському районі.

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– Пожежі. Приступили до аварійно-рятувальної операції. Руйнування значні, – додав керівник Ради оборони міста.

О 22:06 Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів з півдня в напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Дві балістичні ракети влучили у парковку популярного ресторану у центрі міста.

У закладі перебували відвідувачі та персонал. Після ракетного удару на виклик прибула бригада екстреної медичної допомоги.

Після початку аварійно-рятувальної операції ворог завдав ще двох ударів реактивними Шахедами.

Двоє людей загинули та 40 дістали поранення внаслідок атаки на Кривий Ріг 20 листопада.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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