Пізно ввечері 24 листопада російські війська атакували Київ безпілотниками.

Про це повідомили поліція Києва, Шевченківський районний суд міста Києва та Київводоканал.

Атака на Київ 24 листопада: що відомо

За інформацією правоохоронців, у Шевченківському районі внаслідок влучання російського безпілотника у двір багатоповерхівки виникла пожежа на першому та другому поверхах 16-поверхового житлового будинку.

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Пошкоджень також зазнали сусідні багатоповерхівки, дитячий садок, офісне приміщення, готель та автомобілі.

Внаслідок російського обстрілу 24 листопада пошкоджень також зазнала будівля Шевченківського районного суду міста Києва.

У суді наголосили, що вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безперервного здійснення правосуддя.

Учасників судових процесів та відвідувачів попросили з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей. У разі змін в організації роботи суду відповідну інформацію оприлюднять на його офіційному сайті.

Наразі відомо, що внаслідок російської атаки поранення дістали троє місцевих мешканців віком 21, 59 та 74 роки. Медики надали їм необхідну допомогу без госпіталізації.

Поліцейські документують наслідки обстрілу, фіксують пошкодження та приймають заяви від громадян.

Проблеми з водопостачанням у Києві після атаки

У Київводоканалі повідомили, що через інтенсивні російські атаки на критичну інфраструктуру столиці комунальні системи міста продовжують працювати у надзвичайно складних умовах.

Обладнання підприємства зазнає значних навантажень, тому мешканців Києва закликали максимально ощадливо використовувати воду.

Промисловим підприємствам та іншим великим споживачам рекомендували за можливості скоротити використання води у виробничих і технологічних процесах, а також відкласти роботи, які потребують значних обсягів водоспоживання.

У Київводоканалі пояснили, що зменшення споживання води допоможе знизити навантаження на обладнання та забезпечити стабільну роботу систем водопостачання й водовідведення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: поліція Києва

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