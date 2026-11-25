Вранці 25 листопада російський безпілотник влучив у маршрутний автобус поблизу села Федорівка на Харківщині.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака на маршрутний автобус у Чугуївському районі 25 листопада

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російський безпілотник влучив у маршрутний автобус на трасі поблизу села Федорівка Чугуївського району.

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Згодом у Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували транспортний засіб FPV-дроном близько 06:00.

Унаслідок ворожого удару загинув 66-річний водій. Ще семеро людей постраждали. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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