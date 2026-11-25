Російський дрон вдарив по маршрутці в Чугуївському районі: є загиблий і пораненіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Вранці 25 листопада російський безпілотник влучив у маршрутний автобус поблизу села Федорівка на Харківщині.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Атака на маршрутний автобус у Чугуївському районі 25 листопада
За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, російський безпілотник влучив у маршрутний автобус на трасі поблизу села Федорівка Чугуївського району.
Згодом у Харківській обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували транспортний засіб FPV-дроном близько 06:00.
Унаслідок ворожого удару загинув 66-річний водій. Ще семеро людей постраждали. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.
За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська обласна прокуратура