Російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одесу та передмістя, пошкодивши цивільну та енергетичну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, а в Пересипському та Приморському районах міста частина споживачів залишилася без електропостачання.

Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та керівник міської ВА Сергій Лисак.

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За інформацією Кіпера, під удар ворожих безпілотників потрапили об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. В Одесі зазнав пошкоджень житловий комплекс.

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Спочатку повідомлялося про двох жінок, які дістали осколкові поранення. Згодом кількість постраждалих внаслідок атаки на місто зросла до трьох осіб.

Усім пораненим медики надали необхідну допомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

У передмісті Одеси ворожим ударом пошкоджено приватне логістичне підприємство, а також виробництво побутової паперової продукції.

Через російський обстріл без електропостачання залишилася частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси.

За даними ОВА, об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення, при цьому перебоїв у роботі медичних установ немає.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням подачі електроенергії.

У місті на місцях пошкоджень працюють комунальні служби, які допомагають закривати вибиті віконні отвори, а для підтримки мешканців розгорнуто оперативний штаб.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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