Російські війська атакували Шевченківський район Запоріжжя, внаслідок чого кількість поранених зросла до шести людей. Через удар у місті пошкоджені багатоповерхові будинки та автомобілі, а в регіоні через обстріли енергетичної інфраструктури фіксуються масштабні знеструмлення.

Оновлено о 10:50. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків керівника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, а також АТ Запоріжжяобленерго.

Атака на Запоріжжя 25 листопада: які наслідки

За інформацією Запорізької ОВА, під російським ударом опинився Шевченківський район. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження багатоповерхівок та автомобілів. Кількість поранених внаслідок російського обстрілу зросла до шести людей, серед яких є двоє дітей.

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Крім цього, через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів частина жителів Запорізької області залишилася без електроенергії. В ОВА закликали громадян із розумінням поставитися до ситуації та пообіцяли додатково інформувати про перебіг відновлювальних робіт.

Керівник АТ Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський уточнив, що через обстріли окупаційних військ РФ у Запоріжжі та області знеструмлено значну кількість споживачів.

— Введений в дію план реагування на системні аварії в електромережах, працюємо над відновленням електропостачання, — повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed (зокрема 66 реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 88 ворожих цілей, серед яких 47 реактивних Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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