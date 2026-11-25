Увечері 24 листопада російські війська атакували Ковельський район на Волині реактивними безпілотниками типу Shahed. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей та виникли пожежі.

Про це повідомляють Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) та тимчасовий виконувач обов’язків керівника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Нічна атака на Ковельський район на Волині

За інформацією ДСНС України, внаслідок вечірнього російського удару по Ковельському району постраждали п’ятеро людей. На місці влучання спалахнули три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля.

Зараз дивляться

До ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучалися 50 рятувальників та дев’ять одиниць техніки. Вогнеборці успішно ліквідували всі осередки займання.

Як уточнили у Волинській ОВА, під ударом опинилася Ковельська громада — під час повітряної тривоги в небі зафіксували щонайменше три реактивні Shahed.

Перший дрон уразили сили мобільно-вогневої групи, його уламки впали на територію автостоянки відпочинкового комплексу. На місці виникла пожежа, а троє людей дістали осколкові поранення. Їм надали медичну допомогу, а пожежу загасили.

Друга ціль впала на території іншого підприємства. Там обійшлося без травмованих та загиблих.

Третій безпілотник подавили засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Його падіння минуло без руйнувань і постраждалих.

У Волинській ОВА побажали постраждалим якнайшвидшого одужання, закликали жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою, нагадавши, що небезпеку становлять не лише самі ворожі дрони, а й їхні уламки.

У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed та іншими, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Проте силам ППО вдалося знешкодити 88 дронів.

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.