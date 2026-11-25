Вибухи у Білій Церкві: пошкоджено Епіцентр і Нову пошту, є загиблийДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Вранці 25 листопада прогриміли вибухи у Білій Церкві на Київщині.
Про це повідомили Білоцерківська міська територіальна громада та голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Вибухи у Білій Церкві 25 листопада: що відомо
Внаслідок вибухів у Білій Церкві сьогодні під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та цивільного бізнесу.
За інформацією міської територіальної громади, пошкоджень зазнали Епіцентр, Нова пошта та інші підприємства.
Ткаченко уточнив, що в Білоцерківському районі виникла пожежа на автостоянці. Її вже ліквідували. Пошкоджено два вантажні автомобілі та заклад торгівлі.
Унаслідок вибухів у Білій Церкві 25 листопада загинув чоловік 1974 року народження.
На місці продовжують працювати оперативні служби. Наслідки обстрілу уточнюються.
Місцева влада попередила про загрозу повторних ударів та закликала мешканців залишатися у безпечних місцях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 736-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Білоцерківська ТГ