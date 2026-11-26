У четвер, 26 листопада, росіяни здійснили атаку на Запоріжжя. Унаслідок удару по Дніпровському району загинула людина.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Атака на Запоріжжя 26 листопада: які наслідки

За інформацією очільника ОВА, росіяни вдарили по Дніпровському району міста.

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Унаслідок атаки на Запоріжжя загинула людина, ще четверо дістали поранення.

Нагадаємо, 25 листопада російські окупаційні війська завдали удару по Шевченківському району Запоріжжя.

Унаслідок атаки в місті зазнали пошкоджень багатоповерхові житлові будинки та автомобілі. Через руйнування енергетичної інфраструктури, спричинені російськими обстрілами, частина мешканців Запорізької області залишилася без електропостачання.

Внаслідок удару поранення дістали шестеро людей.

У ніч проти 26 листопада російська армія випустила по Україні балістичні ракети та 113 безпілотників. Українська протиповітряна оборона знищила та подавила 87 ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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