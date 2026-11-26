Вдень Росія атакувала спортивний комплекс Локомотив у Харкові.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Удар по палацу спорту Локомотив

— Цей комплекс багато років був тренувальною базою для багатьох видатних українських спортсменів, які представляли Харківщину та Україну на міжнародному рівні, — заявив Синєгубов.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад спорткомплексу. За попередньою оцінкою, конструктивні елементи самої будівлі не зазнали пошкоджень.

Зараз дивляться

На місці ворожого удару працюють підрозділи рятувальників.

За словами Олега Синєгубова, питання відновлення спортивного комплексу розглядатимуть вже після завершення війни.

Сьогодні вранці російські дрони вдарили по Харкову. У Новобаварському районі російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. Відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.

22 листопада росіяни вдарили по території дитячого садочка у Немишлянському районі.

Вночі 11 листопада РФ атакувала Харків ракетами. Одна з ракет вдарила по території гаражного кооперативу у Салтівському районі. Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки.

3 листопада ворог завдав комбінованого удару по Харкову. У Немишлянському району зафіксовано влучання між корпусами лікарні. Також пошкоджено ще один медичний заклад, лабораторію та вікна десяти багатоквартирних житлових будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.