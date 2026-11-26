У Дарницькому районі Києва під час приготування їжі вибухнув газовий балонДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У Дарницькому районі Києва в одній із квартир багатоповерхового будинку вибухнув туристичний газовий балон. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Про це повідомила поліція Києва у четвер, 26 листопада.
У багатоповерхівці Києва вибухнув газовий балон
Вибух стався сьогодні, близько 15:00, у квартирі на 22-му поверсі будинку на вулиці Драгоманова. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та інші екстрені служби.
Правоохоронці встановили, що вибухнув туристичний газовий балон. У цей момент мешканці квартири готували їжу.
– За попередньою інформацією, внаслідок події ніхто не постраждав, – йдеться у повідомленні.
Поліція з’ясовує обставини події.
Нагадаємо, 1 листопада в одній із квартир багатоповерхового будинку в Дарницькому районі Києва також вибухнув туристичний газовий балон.
Після вибуху займання не сталося. Загиблих і постраждалих немає.
У ДСНС закликають мешканців не використовувати туристичні газові балони та пальники у квартирах.
Газові балони слід тримати подалі від джерел тепла й нагрівальних приладів, не залишати під прямими сонячними променями.
Фото: поліція Києва