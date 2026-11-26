Вибухи в Харкові: РФ влучила в багатоповерхівку, під завалами можуть бути людиДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Вибухи в Харкові прогриміли зранку 26 листопада, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові 26 листопада: що відомо
За інформацією Ігоря Терехова, у Новобаварському районі Харкова російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.
У будинку горить квартира на 15-му поверсі. Також надійшла інформація про людей, заблокованих під завалами.
Наразі відомо про трьох постраждалих унаслідок вибухів у Харкові сьогодні, 26 листопада.
Крім того, міський голова повідомив про ще одне влучання у Холодногірському районі Харкова. Наслідки цього удару наразі уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.
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