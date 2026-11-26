Вибухи в Києві: влучання в торговельний центр у Деснянському районі, є постраждаліДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Семеро людей постраждали під час вечірніх вибухів у Києві, коли армія РФ атакувала столицю балістикою.
Такі дані вранці 26 листопада повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Вибухи в Києві 25 листопада: що відомо
Вибухи в Києві почали лунати ще пізно ввечері 25 листопада під час балістичної атаки на місто.
За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі столиці зафіксовано влучання у будівлю на території промислової зони.
Крім того, за попередніми даними, у цьому ж районі зафіксовано влучання в іншу нежитлову будівлю. Надійшла інформація про її руйнування.
Під ворожим ударом також опинився торговельний центр у Деснянському районі. На місця влучань направили екстрені служби.
Уранці 26 листопада стало відомо, що кількість постраждалих зросла до семи.
Двоє осіб перебувають у важкому стані.
Наразі остаточні наслідки вибухів у Києві уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.
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