Семеро людей постраждали під час вечірніх вибухів у Києві, коли армія РФ атакувала столицю балістикою.

Такі дані вранці 26 листопада повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Вибухи в Києві 25 листопада: що відомо

Вибухи в Києві почали лунати ще пізно ввечері 25 листопада під час балістичної атаки на місто.

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За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Деснянському районі столиці зафіксовано влучання у будівлю на території промислової зони.

Крім того, за попередніми даними, у цьому ж районі зафіксовано влучання в іншу нежитлову будівлю. Надійшла інформація про її руйнування.

Під ворожим ударом також опинився торговельний центр у Деснянському районі. На місця влучань направили екстрені служби.

Уранці 26 листопада стало відомо, що кількість постраждалих зросла до семи.

Двоє осіб перебувають у важкому стані.

Наразі остаточні наслідки вибухів у Києві уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 737-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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