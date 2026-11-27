Шестеро людей постраждали в Харківській області під час атаки на Ізюм сьогодні вночі проти 27 листопада.

Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

Атака на Ізюм сьогодні вночі: що відомо

Атака на Ізюм сьогодні вночі була комбінованою.

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Орієнтовно о 23:30 26 листопада російські війська відкрили вогонь із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) по району ІПЗ.

Унаслідок першої атаки на Ізюм, за попередніми даними, зазнали пошкоджень кілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні будівлі, споруда комунального підприємства, автомобілі. На місцях ударів вирувала пожежа.

Менше ніж за годину, близько 00:24 27 листопада, від прильотів вже ударних безпілотників спалахнула господарча будівля.

Зазнали руйнувань сусідні приватні будинки в районі залізничного ринку.

Сталося також займання після влучання в багатоквартирний житловий будинок у південній частині Ізюма.

Наразі відомо про шістьох постраждалих. Медики надали їм необхідну допомогу.

Інші деталі атаки на Ізюм уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 738-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ізюмська МВА

Фото: Ізюмська МВА

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